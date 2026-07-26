Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmete sunulan projelerin şehitlerin hatırasını yaşatması, ilçenin sosyal hayatına ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bakan Çiftçi, daha önce valilik yaptığı Erzurum’da açılan millet bahçesine adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar’a teşekkür ederek, eserlerin Aziziye ve Erzurum’a hayırlı olmasını diledi.