Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, yüz gençleştirme ameliyatlarının son 20 yılda büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Plastik cerrahide yüz germe ameliyatları düşünülenin tam tersine artan bir ivme kazandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu işlemler için Türkiye’ye geliyor" dedi.

Akbaş, " Yüz gençleştirme ameliyatları özellikle son 20 yılda inanılmaz bir ivme kazandı. Gittikçe de ivme kazanıyor. 30 yıl önce benim asistanlık dönemlerimde şöyle bir şeyler söylenirdi: "Bundan 30 yıl sonra yüz gençleştirme teknikleri çok popüler olacak ve ameliyata gerek kalmadan insanlar daha genç görünecek" deniliyordu. Fakat geldiğimiz noktada şu ortaya çıktı: Plastik cerrahide yüz germe ameliyatları, düşünülenin tam tersine, artan bir ivme kazandı. İnsanlar yaşlandıkça, yüzlerinde sarkma meydana geldikçe, kaşları düştükçe, daha genç olma ve eski fotoğraflarını özleme duygusu gelişiyor. Bir iş yerinde bile insanlar çalıştırılırken, daha genç ve güzel olan bireyler bir tık avantajlı olarak hayata başlıyor" diye konuştu.

"35 yıl önce hiç yüz germe yapılmazken, bugün yüz germenin yapılmadığı bir gün yok"

Akbaş şunları söyledi: " Bize gelen insanlar şunu söylüyor: ’Hocam, benim yüz gençleştirme ameliyatı olmam lazım. Çalışmam gerekiyor ama yaşımdan dolayı iş bulmakta zorlanıyorum. Gittiğim kurumlar daha genç insanları tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu durum psikolojik olarak beni etkiliyor’ diyorlar. Yüz germe ameliyatları çok büyük bir ivme kazandı. Bu, tüm dünya için geçerli. Gelişmiş toplumlarda bunun artması son derece doğaldır. Benim tavsiyem ise şudur: Herkes yüz germe ameliyatı olmak zorunda değil. Kriter şu olmalı; bir insanın yüzünde oluşan değişiklikler, o insanın hayat kalitesini, iş ortamını veya sosyal çevresini olumsuz etkiliyorsa, tedavi amacıyla yüz germe ameliyatı yapılmalıdır. Sırf heyecan olsun diye, zevk amaçlı ameliyat olma konusuna biraz daha dikkat etmek lazım. Gereksiz ameliyat asla yapılmamalıdır. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlar Samsun’a yüz germe, yüz gençleştirme ameliyatları için geliyor. Amerika’dan, İngiltere’den, Gambiya’dan, Azerbaycan’dan, Rusya’dan, Avusturya’dan, Kolombiya’dan, Fransa’dan Dünyanın farklı kıtalarından insanlar yüz gençleştirme ameliyatı için Türkiye’ye geliyorlar. 35 yıl önce hiç yüz germe yapılmazken, bugün yüz germenin yapılmadığı bir gün yok."