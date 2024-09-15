Kocaeli’de zabıta ekipleri, KPSS’ye girecek öğrencilere yardımcı oldu. Sınava geç kalan öğrenciler, zabıta ekiplerince okullara ulaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkalığı ekipleri, her zaman olduğu gibi bu seneki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda da (KPSS) mesai harcadı. Sınava geç kalan ve okullarını bulamayan öğrencilerin imdadına zabıta ekipleri yetişti. İzmit ve Gebze’de sınava geç kalan öğrenciler ekip araçlarıyla gidecekleri okula hızlı şekilde ulaştırıldı. Diğer yandan sınav giriş belgesini unutan bir kişiye de zabıta ekipleri, yeni bir giriş belgesi çıkarttı. Öğrenciler kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.