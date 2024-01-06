Bursa’nın İnegöl ilçesinde zabıta aracı ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan zabıta memuru Mücahit K. yönetimindeki 16 Y 0715 plakalı zabıta aracı, dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen sürücü T.A. (16) yönetimindeki 16 KDF 86 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan E.İ.K. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.