30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı Mudanya ve İznik'te coşkulu törenlerle kutlandı.

İznik'teki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İznik Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın çelenk takdimiyle başlayan etkinlikler, protokol üyelerinin kortej eşliğinde Kaymakamlık binasına kadar yürüyerek halkla bayramlaşmasıyla devam etti. Kaymakamlık binasında tebriklerin kabulünün ardından, Nilüfer Hatun Çini Çarşısı'nda 30 Ağustos resepsiyonu gerçekleştirildi.

Mudanya'da ise İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Mudanya Belediyesi çelenginin sunulmasının ardından, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalara Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Jandarma Komutan Vekili Üst Teğmen Alper Öz, SGK Mudanya Grup Komutanı Elyesa Koyuncuoğlu, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateş, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'ndan oluşan kortej, sahil boyunca yürüyerek Kaymakamlık binası önünde sona erdi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti ve etkinlikler Mütareke Evi önünde devam etti.