Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak tüfek ile yaralayan zanlı, İzmir’de Özel Harekat polislerinin desteklediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde gerçekleşen olayda U.A. isimli kişiyi araca zorla bindirip araç içerisinde bacaklarına tüfekle ateş ederek olay sonrası firar eden şüpheli E.V.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çok yönlü çalışma ve araştırmalarda aracın plakası tespit edilirken, İzmir’de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu, aracın şoför mahallinde T.E. isimli şahsın bulunduğu, araç içerisinde firari E.V.’nin de bulunduğu belirlendi.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Ayvalık İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı müşterek çalışmada şüpheli şahısların kalmış oldukları ikamet tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği personeli kurye kılığına girerek şahısların içeride olduklarını netleştirdi. Çevre güvenliği alındıktan sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteği ile ikamete girilerek, her iki şahıs da yakalandı. Ayrıca, ikamette yapılan aramada 1 adet tabanca ve iki adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan T.E.’nin işlemleri İzmir’de yapıldı. E.V. ise Balıkesir’e intikal ettirilerek Ayvalık ilçesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.