Zeytinburnu Belediyesi, siber güvenlik alanında ilçede ikamet eden gençlere uzmanlaşma imkanı sunuyor.

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte önem arz eden siber güvenlik alanında geleceğin siber güvenlik uzmanları Zeytinburnu’nda yetişecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği paydaşlığında gerçekleştirilecek eğitimler için Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nda görüşmeler sağlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar ve Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği yöneticileri protokol imzalarını attı. 15 -25 yaş aralığındaki gençler, bilişim ve teknolojik çerçevede işlenen suçları ve buna ilişkin önleyici tedbirleri öğrenerek mağduriyet yaşamamak adına bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayabilecek. Siber Güvenlik Atölyesi Kurs Programı’nı tamamlayan gençlerin bilgi güvenliği yönetimi, güvenlik testleri ve denetimleri, sızma testleri, güvenlik analizleri, sistem ve ağ güvenliği, uygulama güvenliği konularında bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması sağlanacak. Başvuru için Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) üyesi olmak gerekmektedir.

“Gençlerimiz için yeni bir imkan açmaktan dolayı çok mutluyuz”

Başkan Ömer Arısoy, “İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Siber Güvenlik Teşkilatı ile birlikte Zeytinburnu’nda yürüttüğümüz bir kursun imza töreninde bir aradayız. Çok önemsediğimiz bir iş. Buradan alanında uzman sertifikalı mezunlar vereceğiz. Zeytinburnu’ndaki gençlerimiz için yeni bir imkân açmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.