Gaziantep, Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli ve daha birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların koordinasyonunu sağlayan valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, il emniyet müdürlerine ve operasyonlara katılan polis teşkilatına teşekkür etti. Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin gençleri korumaya yönelik bir gelecek mücadelesi olduğunu da vurguladı.