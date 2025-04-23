Deprem anında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’nde bir kişi, yaşadığı binanın balkonundan aşağıya atladı. Balkondan atlayan 17 yaşındaki genç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Balkondan aşağıya atlayan gencin otomobilin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arabanın üzerine düşen gencin daha sonra indiği ve sekerek karşıya geçtiği görülüyor.

Deprem esnasında balkondan aşağıya atlayan A.A., "O sırada online ders görüyordum. Ayağım zaten kırıktı. Evde kimin olup olmadığını bilmiyordum. O esnada refleks ile atladım. İyi ki arabanın üzerine düştüm. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Komşunun arabasının üzerine düşmüşüm. Sonra da kendimi hastanede buldum" dedi.