Olay, İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki Hacer B.'nin üzüm yediği sırada boğazına üzüm kaçtı.

Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan 1 yaşındaki çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.