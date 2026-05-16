Bu yıl ilki düzenlenen Zeytinburnu Giyim Festivali düzenlenen törenle açıldı. 7'den 77'e her kesime hitap eden giyim festivalinde vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapma fırsatı bulacak.

Zeytinburnu Belediyesinin katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen Zeytinburnu Giyim Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. 15 Temmuz Meydanında düzenlenen açılışa Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve beraberindekiler kurulan alandaki markaları ziyaret ederek ürünleri inceledi.

Açılışta konuşma yapan Hüseyin Baran Demir, 'Zeytinburnu, tekstil ve modanın gerçek anlamda merkezlerinden biri. Bizde burada kaliteli tekstil imalatını bayram öncesi 16 - 26 Mayıs aralığında Zeytinburnu meydanında tekstil ürünlerimizi giyim festivali adı altında vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Kaliteli tekstil ürünlerini ve markaları tüm İstanbul halkı ile buluşturmak için bu festivalin ilkini bu yıl başlattık. 10 gün boyunca sürecek. Bütün İstanbul halkını bu festivale davet ediyorum. Bayram öncesi insanların ailesi ve çocuklarıyla bayram alışverişi yapması için düşündüğümüz bir festival. Fiyatlar çok uygun. İnsanların gelip görmesini arzu ediyoruz' dedi.

Üretici ve ihracatçı markaların buluştuğu festivalde kadın, erkek, çocuk ve spor giyimde birçok marka bir araya geldi. 15 Temmuz Meydanında kurulan Zeytinburnu Giyim Festivali çadırı, 16 - 26 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.