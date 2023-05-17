Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde yağışla meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ağaç İşleri girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki 35 NLM 89 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Sürücü Ahmet İpek(47) yönetimindeki 16 AAB 89 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonette kırmızı ışıkta bekleyen sürücü yönetimindeki 43 DE 560 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Havva Kara(69) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

