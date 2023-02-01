İnegöl Ziraat Odası genel kurul toplantısı Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yeniden aday olacağını açıkladı.

Açıklama yapan Çelik, "Malumunuz zaman su gibi akıp gidiyor. Bugün basın toplantısı yapmamızın sebebi, cumartesi günü saat 10.00’da Ziraat Odamızın Olağan Kongresi var. Zen düğün salonu, Argünsan Makinaları Traktör Bayisi’nin yan tarafı, tesisi yine kendilerine ait. Daha kolay bulunması için söyleyeyim, eski adıyla Sera Petrol’ün yanında, orada son görevimizi gerçekleştireceğiz. Az evvel de söylediğim gibi zaman su gibi akıyor, 4 senenin gerçekten nasıl geçtiğini anlamadık. Oturmuş olduğum koltukta o gün itibariyle 14 senem bitmiş oluyor. Allah o günü gösterip hayırlısıyla bitirdiğimiz takdirde 14 seneyi Allah izin verirse yürümüş olacağız. Bizlere bu teveccühü gösteren, şuana kadar da karşımızda bir rakip aday da yok, tüm çiftçilerimize, delegelerimize, muhtarlarımıza hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnanınki ilk gün bu koltuğa nasıl oturduysam aynı heyecanı taşıyorum çünkü ben çalışmayı seven bir insanım. 7/24 telefonu açık, hiç durmadan kendimize vazife olmayan işleri bile yapmak için uğraşan, hatta bunun dışına çıkarak işe girmek isteyerek bize müracaat eden her türlü kardeşlerimizin, yeğenlerimizin herkesin işine koşan bir yapımız var. Bu doğrultuda yine kalan süre içerisinde Allah’ın ömür verdiği takdirde devam ettireceğiz. Sizleri bunun için buraya çağırmış bulunuyoruz. Allah’ın izniyle cumartesi günü tüm basınımızı kongremize davet ediyoruz." dedi.

SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Kuraklık konusunda açıklama yapan Çelik, "Öncelikle geçen akşam köye gittim babamla otururken sohbet ediyoruz. Hani ben yarım asrı devirmiş bir insan olarak güya babamla sohbet ediyorum. Ya baba dedim ben doğdum doğalı böyle bir kış görmedim dedim. Babam 92 yaşında ne dedi biliyor musunuz? Oğlum sen ne diyorsun, ben 92 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Zemher bitti bir tane kar düşmedi dedi. Yani düşünebiliyor musun? 92 yaşındaki bir adam görmemiş böyle bir kışı. Gerçekten başta buğdaylar olmak üzere birçok kış bitkileri ama en önemli şey tahıl, biliyorsunuz ki buğday. Ülke genelinde bir bunalma bir sıkıntı var buğdaylarda. Hatta geçen haberlerde gördüyseniz Konya bölgesinde çiftçilerin tarlada gezip Ziraat Odası Başkanlarımızın bununla ilgili bir haberi de vardı. Şuan da yağan yağmur bizim bölgemizdeki buğdayları şuan itibariyle kurtarmış gibi görünse de bizim bunu atlatabilmemiz için özellikle, Şubat ve Mart aylarının kesinlikle yağışlı geçmesi lazım. Ama şunu söyleyeyim Şubat ayının kar yağışlı geçmesi lazım ve bu kar yağışının lodosla gitmemesi lazım. Artık bunların hepsi rabbimin elinde, Rabbim ne kadar ister de o olur. Yağan karın ormanlarda durması lazım, tarlada durması lazım ki lodos gelmeden toprağa kana kana çeksin. Akabinde de işte bahar yağmurlarıyla birlikte barajların dolmasıyla birlikte, bu sıkıntıyı inşallah atlatacağımızı umuyoruz. Şu sıralar da karın geleceğini söylüyorlar ama gerçekten sözümün başında da söylediğim gibi ben doğdum doğalı görmedim dedim 92 yaşındaki babam da böyle bir şey görmedim dedi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah inşallah sonunu güzel eyler diyorum." ifadelerini kullandı.