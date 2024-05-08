Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan Lasagna’nın içeriye ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

31. dakikada sağ taraftan kullanılan kornere arka direkte iyi yükselen Ceccherini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

44. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ryan Mendes’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Yedekler: Sirigu, Can Keleş, Emre Mor, Levent Mercan, Kourbelis, Koray Günter, Efecan Mızrakcı, Markao, Adnan Uğur, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Umut Güneş, Fountas, Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Pepe, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kaynak: iha