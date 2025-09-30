Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’de 10-14. hafta programlarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de 10-14. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, saha bilgisi boş bırakılmış mücadelelerin hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Trendyol 1. Lig’de 10 - 14. haftaların programı şöyle:

10. Hafta

17 Ekim Cuma

20.00 Ümraniyespor - Sarıyerspor

18 Ekim Cumartesi

13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK

13.30 Vanspor FK - Pendikspor

16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor

19.00 Hatayspor - Çorum FK

19 Ekim Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

16.00 Iğdır FK - Boluspor

16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Esenler Erokspor - Bodrum FK

20 Ekim Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

11. Hafta

24 Ekim Cuma

17.00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor

25 Ekim Cumartesi

13.30 Sarıyerspor - Manisa FK

13.30 Adana Demirspor - Vanspor FK

16.00 Pendikspor - Serikspor

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

26 Ekim Pazar

13.30 Bandırmaspor - Esenler Erokspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor

16.00 Çorum FK - Boluspor

19.00 Bodrum FK - Iğdır FK

12. Hafta

31 Ekim Cuma

20.00 Hatayspor - Erzurumspor FK

1 Kasım Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sarıyerspor

16.00 Ümraniyespor - Sivasspor

19.00 Serikspor - Adana Demirspor

2 Kasım Pazar

13.30 Manisa FK - Amed Sportif Faaliyetler

13.30 İstanbulspor - Pendikspor

16.00 Boluspor - Bodrum FK

19.00 Vanspor FK - Sakaryaspor

3 Kasım Pazartesi

17.00 Iğdır FK - Bandırmaspor

20.00 Esenler Erokspor - Çorum FK

13. Hafta

7 Kasım Cuma

17.00 Bodrum FK - İstanbulspor

20.00 Sarıyerspor - Vanspor FK

8 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Manisa FK

13.30 Bandırmaspor - Boluspor

16.00 Sakaryaspor - Serikspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor

9 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor - Esenler Erokspor

13.30 Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Pendikspor - Ümraniyespor

19.00 Çorum FK - Iğdır FK

14. Hafta

21. Kasım Cuma

20.00 Manisa FK - Adana Demirspor

22 Kasım Cumartesi

13.30 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

13.30 Bandırmaspor - Çorum FK

16.00 İstanbulspor - Sakaryaspor

19.00 Hatayspor - Pendikspor

23 Kasım Pazar

13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK

13.30 Iğdır FK - Erzurumspor FK

16.00 Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü

19.00 Esenler Erokspor - Sivasspor

24 Kasım Pazartesi

20.00 Serikspor - Sarıyerspor