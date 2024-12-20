Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine; TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı. Kura çekiminde bu tura kalan 24 ekip, 6 takımlı, 4 gruba ayrıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. İlk maçlar 7-8 ve 9 Ocak tarihlerinde, ikinci karşılaşmalar 4-5 ve 6 Şubat’ta ve son müsabakalar ise 25-26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Mecnun Otyakmaz: "Amacımız ligimizi Avrupa’da söz sahibi olan liglerden biri haline getirmek"

Türk futbolunun köklü organizasyonlarından olan Türkiye Kupası’nda grup maçlarına geldiklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Bu zamana kadar sahada Fair-Play ile mücadele eden herkese teşekkür ederim. Ülkemiz, futbol ülkesi. Milyonlarca vatandaşımız futbolla yatıp, kalkıyor. Bizim de amacımız bu tutkuyu daha da yukarıya taşıyarak, ligimizi Avrupa’da söz sahibi olan liglerden biri haline getirmek. Türkiye Kupası, futbolumuzun marka değerine katkıda bulunan en büyük organizasyonlardan biri. 63.’sünü düzenlediğimiz ve neredeyse Süper Lig ile yaşıt bu kupada bu sene 155 takımla yola çıktık, 24 takımla devam edecek. Fenerbahçe’nin henüz yönetim kurulu kararı olmadığı için rutinimizi bozmadan kura çekimine devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi İsviçre sistemini kuraya adapte ettik. Kupanın değerini ve heyecanını arttıran bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar şöyle:

A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor FK

C Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor

D Grubu: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor