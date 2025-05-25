AK Parti Malatya Milletvekili ve Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bülent Tüfenkci, zirai don nedeniyle yapılacak destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, ödemelerin Kurban Bayramı sonrasında başlayacağını ve ağaç başına hesaplanarak yapılacağını ifade etti.

Saha Çalışmaları Malatya'da Başlayacak

Zirai dona yönelik başlatılan inceleme sürecinde saha çalışmalarının tamamlandığını belirten Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini, yerinde incelemelerin ise önümüzdeki hafta Malatya'da başlayacağını duyurdu.

Destek ödemelerine Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacak

Zirai dondan etkilenen üreticilerin durumuna değinen Tüfenkci, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüldüğünü ifade etti. Tüfenkci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve sigortası bulunan üreticilere yönelik desteklerin, yapılan masrafların önemli bir kısmını karşılayacak şekilde, dönüm bazında değil ağaç başı esasına göre yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrı, Komisyon çalışmaların ayrı yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, destek ödemelerine Kurban Bayramı'ndan sonra başlanılmasını beklediklerini kaydetti.