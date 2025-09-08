Zorluoğlu ve Gökmen çiftinin Beykoz Polonezköy’de gerçekleşen düğünü siyaset, iş, spor ve medya dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından kıyılan nikahın şahitliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki dönem bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya, eski Milletvekili Burhan Kayatürk, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, eski Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski bakanlardan Faruk Özak, Mehdi Eker, Mehmet Muş, Sebahattin Öztürk, Selami Altınok, İdris Güllüce, MGK eski Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepoğlu Ataman, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve eski Milletvekili Şeref Koç üstlendi.

Bakan Yerlikaya genç çifte Erdoğan’ın beş çocuk temennisini hatırlattı

Nikah sırasında söz alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, evlilik cüzdanını Berna Gökmen’e teslim ederken genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailelere yönelik temennisini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi en az beş çocuk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu ve Gökmen aileleri, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.