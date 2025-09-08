Yalova’da beden eğitimi öğretmeni Kenan Bektaş’ın yetiştirdiği sporcular, geleneksel hale gelen kaynaşma ve dayanışma gününde 17’nci kez buluştu. Spor branşlarının gelişmesi için uzun yıllardır çalışmalar yürüten Bektaş, yalnızca sporcu yetiştirmekle kalmayarak 350’den fazla öğrencisini hiçbir ücret almadan Spor Bilimleri Fakültelerine yönlendirdi. Öğrencilerinin meslek yaşamlarında da her zaman yanında olan Bektaş birçok gencin beden eğitimi, harp okulları ve polis akademilerine hazırlanmasına da katkı sağladı. Veteranlar güreş dünya ikincisi olan ve 2012 yılında Türkiye’nin en seçkin 10 öğretmeni arasında gösterilen 63 yaşındaki Bektaş için düzenlenen etkinlikte eski ve yeni öğrenciler bir araya gelerek hem hatıraları paylaştı hem de kaynaşma fırsatı buldu. Programın sonunda ise öğrenciler, yıllardır spora ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı hocaları Kenan Bektaş’a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İHA