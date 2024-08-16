Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, YESAŞ tarafından üretilen ekmek 1 TL'den satışa sunuldu. Türkiye'nin en ucuz ekmeği, ilçede Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi bahçesinde her gün 11.00-13.00 saatleri arasında satılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercal Özel, bu uygulama hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Yenişehir’de hayata geçirerek, pazartesi gününden itibaren, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi bahçesinde 300 gram YESAŞ ekmeğini sadece 1 TL’ye satışa sunuyoruz."