Kaza saat 08.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Tandoğan caddesinde seyir halinde olan sürücü Cemal P.(27) yönetimindeki 16 BBT 011 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola dönüş yapan sürücü Seyit E.(28) yönetimindeki 16 AEK 316 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK