Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. isimli şahsın gasbedilmesi üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin F.K. olduğunu belirledi. Uzun süredir aranan F.K.’nin ayrıca motosiklet hırsızlığı, araç kurşunlama ve çeşitli gasp olaylarının da faili olduğu tespit edildi.

Saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.K., alıkoyduğu B.A. ile birlikte yakalandı. Üzerinde 1 tabanca ve 6 fişek basılı şarjör ele geçirildi. Çalıntı motosiklet ile gasbedilen araç ise ilgili işlemler için Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.