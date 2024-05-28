Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Mersin ve Kocaeli'de büyük çaplı kaçakçılık operasyonlarına imza attığını duyurdu. Bakanlık, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin'de gerçekleştirdiği operasyonda, 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılığın önüne geçilerek tarihi bir başarı elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 milyar 22 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen operasyonda "insani yardım malzemesi" olarak beyan edilen konteynerlerden şüphelenildi. X-ray cihazıyla yapılan taramalar sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerlerde fiziki arama gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan 6 konteynerde 130 bin kilogram oyuncak ve 2 konteyner kumaş ele geçirildi. Kaçak oyuncakların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu belirlendi.