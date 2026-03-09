Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Körfez ilçesinde operasyon düzenledi. 6 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, depo ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olduğu değerlendirilen 240 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 532 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA