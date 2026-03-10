ABD’de yapılan yeni bir araştırma, görünüşte masum görünen bir tüketim alışkanlığının, ölümcül bir akciğer hastalığı olan KOAH riskini artırabileceğini ortaya koydu. Batı Virginia Üniversitesi araştırmacıları, 2015-2020 yılları arasında 11.000’den fazla yetişkinin verilerini analiz ederek, şekerli içecek tüketiminin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) riskini nasıl etkileyebileceğini inceledi.

Çalışmaya göre, günlük kalorilerinin yüzde 10 veya daha fazlasını şekerli içeceklerden alan bireylerin KOAH tanısı alma olasılığı, diğer faktörler göz önüne alındığında bile yüzde 39 daha yüksek.

AKCİĞERLERDEKİ İLTİHAPLANMAYI TETİKLİYOR

Araştırmacılar, şekerli içeceklerin özellikle fruktoz içeriğinin akciğerlerde iltihaplanmayı tetikleyerek dokuda hasar oluşturabileceğine ve akciğer fonksiyonlarının azalmasını sağlayabileceğini öne sürdü. Öte yandan uzmanlar, bunun obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sistemik risklerin yanı sıra solunum yollarında da olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.

İngiltere’de solunum hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Nick Hopkinson, “Şekerli içecek tüketen kişilerde KOAH riskini artıran mekanizma tam olarak bilinmiyor, ancak yüksek glikoz seviyeleri enfeksiyon riskini yükseltebilir ve akciğerde iltihaplanmayı artırabilir” dedi. Hopkinson, özellikle 40 yaş üzeri bireylerin ve hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların, şekerli içecek tüketimini sınırlamalarının önemine dikkat çekti.

Araştırma, şekerli içeceklerin doğrudan KOAH’a yol açtığını kesin olarak kanıtlamasa da, veriler tüketimin azaltılmasının ölümcül hastalığı önlemeye yönelik önemli bir sağlık önlemi olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, sağlık çalışanlarının hastaları şekerli içeceklerin potansiyel riskleri konusunda bilgilendirmesini ve özellikle kronik hastalık riski taşıyan bireylerin bu konuda dikkatli olmasını öneriyor.