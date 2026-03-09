Körfez Belediyesi Spor Akademisi, ilçedeki çocuk ve gençlerin spor yapma imkânlarını artırmak amacıyla ücretsiz basketbol ve voleybol okullarını aralıksız sürdürüyor. Sporda altyapıyı güçlendirmeyi ve her yaştan vatandaşın spor yapmasını sağlamayı öncelik haline getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe genelinde kapsamlı bir spor seferberliği başlattı. Mevcut tesisleri yenileyen ve yeni spor alanları kazandıran Söğüt, sporun ilçenin her köşesine ulaşmasını hedefliyor.

Lisanslı sporcular yetişiyor

Akademide, özellikle basketbol ve voleybol branşları yoğun ilgi görüyor. Körfez Belediyesi antrenörü Aleyna Suelnur Dilemken, spor okullarında çocukların yalnızca fiziksel gelişimlerinin değil, dikkat, koordinasyon, takım çalışması ve özgüven gibi sosyal becerilerinin de desteklendiğini belirtti. Dilemken, 7-12 yaş grubundaki çocukların öncelikle spor okullarında yetiştirildiğini, ardından kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak devam edebildiklerini ifade etti. Antrenmanlar cumartesi ve pazar günleri, yaş ve seviye gruplarına göre spor salonlarında gerçekleştiriliyor.