Esenler'de bulunan İBB'nin Atışalanı Sosyal Yaşam Merkezi'nin şantiye alanındaki işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işçilerin konakladığı 3 konteynır kullanılamaz hale geldi.

Esenler Atışalanı Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'ta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yaşam Merkezi yapılması planlanan inşaat şantiyesindeki konyenırda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı inşaatta çalışanların konakladığı 3 konteynır zarar görerek kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

'Kimlik pasaport gibi eşyalarımız içeride kaldı'

Şantiyede görev yapan bir işçi, 'Biz çalışırken bir anda yangını duyduk buraya geldik, izolasyondan kaynaklı çıktığı söyleniyor ancak belli değil. Biz belediyeye çalışıyoruz can kaybımız yok ancak kart, kimlik ve pasaport gibi eşyalarımız içeride kaldı. İçeride konakladığımız konteynırlar yandı' diye konuştu.