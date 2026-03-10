Kaza İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Mouayad A.(27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A.(23) ve çocukları 4 yaşındaki Henadi A. ve 2 yaşındaki Abdullatif A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.