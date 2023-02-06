10 ilde etkili olan 7.7'lik depremde toplam bin 14 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 3 kişi yaralandı, 2 bin 824 bina yıkıldı.

Türkiye felaketi yaşıyor...

Ülkemiz merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı.

100'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye tüm kurumları ile seferber oldu.

İKİNCİ SARSINTI 7.6

Çalışmalar sürerken son verilere göre 100'ün üzerinde 6.6 büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntı meydana geldi.

Artçıların yanı sıra 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha felaketin sınırlarını zorladı.

VEFAT SAYISI BİN 14'E ÇIKTI

AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda günün ilk ışıkları ile birlikte hız kazanan çalışmalarda saatler ilerledikçe bilanço da artıyor.

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar bin 14 vatandaşımız hayatını kaybetti.

7 BİN 3 YARALI

7 bin 3 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığı depremde son verilere göre 2 bin 824 bina yıkıldı.