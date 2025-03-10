Milyonlarca kişi, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük bir dikkatle izliyor. 10 Mart Pazartesi günü itibarıyla Bursa Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında önemli bir değişiklik gözlemlendi. Güncel verilere göre, gram altının alış fiyatı 3436.18 TL, satış fiyatı ise 3474.53 TL olarak belirlenmiş. Çeyrek altının alış fiyatı 5628 TL'ye, satış fiyatı ise 5668 TL'ye olmuş. Yarım altının alış fiyatı 11257 TL, satış fiyatı ise 11336 TL olarak güncellenmiş. Tam altının alış fiyatı ise 22.444 TL, satış fiyatı ise 22.579 TL seviyesinde.

Kaynak: HABER MERKEZİ