Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ iş birliğiyle 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 15-17 Ekim tarihleri arasında özellikle beyaz perdeye ve sanata aşık gençlerin ilgi odağı olacak. Film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve kurulacak film atölyeleriyle sanat rüzgârı estirecek festival Türk sinemasına altın çağını yaşatan isimleri ağırlayacak. 2 bin 553 yapımın başvurduğu festivalde finale çıkan 20 film ekrana yansıtılacak ve kazananlar belli olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi ortaklığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle organize edilen 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, 15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

UNUTULMAZ İSİMLERE ONUR ÖDÜLLERİ

Sanat dünyasının önde gelen isimleri bir araya geleceği festivalde, Türk sinemasının altın çağını yaşatan unutulmaz isimlere de onur ödülleri verilecek.

“Kurmaca” ve “Belgesel” olmak üzere iki farklı kategoride Türkiye’den ve 12 farklı ülkeden 2 bin 553 yapım için başvuru yapılan festivalde ön jüri “kurmaca” ve “belgesel” kategorilerinin toplam 20 filmi final için seçti.

3 FİLM SEÇİLECEK

Sinema duayenlerinin bulunduğu ana jüriler, festival boyunca beyaz perdeye yansıtılacak 20 filmden kazanan 3’ünü seçecek.

Ayrıca festival boyunca film sektörünün en önemli isimleri tarafından söyleşiler, film atölyeleri, toplu gösterimler, film sergileri gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinden yüzlerce sanatseverin ilgi odağı olacak.

TÜRK SİNEMASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ

Öte yandan organizasyonda şeref misafiri olarak ağırlanacak olan Türk sinemasına altın çağını yaşatan Temel Gürsu'nun yanı sıra, sevilen oyuncular Canan Perver, Ayfer Özcan, Suna Selen, Yavuz Karakaş, Ali Yılmaz, Şermin Hürmeriç, Mahmut Cevher, İncilay Özdemir, Mustafa Uzunyılmaz, Ali Düşen Kalkar, Engin Şenkan ve Pelin Akil katılımcılarla buluşacak.

JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın Kurmaca ana jürisinde; Prof. Dr. Aytekin Can (Jüri Başkanı), Nazif Tunç, Makbule Kosif, Muhammet Emre Kaya, Doğuşcan Göker ve Hamit Coşkun yer alırken belgesel kategorisi ise Doç. Dr. Mustafa Aslan (Jüri Başkanı), Burak Haktanır, Vahit Tansoy, Yeşim Tombaz Güler, Erdal Hoş ve Vadullah Taş’tan oluştu.

AÇILIŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, 15 Ekim Salı günü saat SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde 14.00’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.

Vadullah Taş’ın özel seçkisinden oluşan ‘Cumhuriyet Filmleri Afiş Sergisi’ 10.30’da açılacak.

Saat 11.00’da ise Modaretörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kurtuldu’nun yapacağı Yapımcı Oğuz Peri’nin konuşmacı olarak katılacağı ‘Senaryodan Perdeye: Film Yapımcısının Yolculuğu’ isimli söyleşi gerçekleştirilecek.

TOPLU GÖSTERİM

Açılış gününün öğleden sonraki programları ise saat 14.00’da başlayacak. Son olarak TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı’nda oynayan Sinema Oyuncusu Ali Düşenkalkar’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Türk Sineması ve Oyunculuk’ isimli söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşinin moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Mustafa Aslan üstlenecek. Saat 15.00’da ise Yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği festivalin açılış filmi olan ‘Son Akşam Yemeği’ gösterime girecek.

Gösterim sonrası saat 17.00’da film ekibiyle moderatörlüğünü Dr. Doğuşcan Göker’in yapacağı söyleşi düzenlenecek. Saat 18.00’da ise belgesel kategorisindeki finalist filmlerin toplu gösterimiyle açılış günü programları sona erecek.

İKİNCİ GÜN ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Festivalin ikinci günü (16 Ekim Çarşamba) saat 11.00’da Yapımcı ve Yönetmen Göksel Gülensoy’un ‘Belgesel Sinemada Akıl Oyunları’ adlı atölye etkinliği ile başlayacak. Saat 14.00’da ise moderatörlüğünü Prof. Dr. Aytekin Can’ın yapacağı ‘Türk Sinemasının Gelişiminde Öğrenci Filmleri ve Kısa Film Festivallerinin Önemi’ adlı söyleşi düzenlenecek.

Söyleşiye Karabük Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak, Karabük Üniversitesi Öğr. Gör. Serdar Sabuncu ile Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Koordinatörü Eda Sürmeli konuşmacı olarak katılacak. İkinci gün, saat 15.30’da kurmaca kategorisindeki finalist filmlerin toplu gösterimiyle son bulacak.

ÜÇÜNCÜ GÜN SÖYLEŞİLER

Festivalin üçüncü ve son günü (17 Ekim Perşembe) saat 11.00’da SAÜ İletişim Fakültesi M2’de düzenlenecek atölye etkinliği ile başlayacak. A

tölye etkinliğinde Yönetmen Tufan Şimşekcan, Kısa Filmden Uzun Metraja Geçiş Sürecini genç sinemaseverlerle paylaşacak. Saat 14.00’da ise ‘Kısa Film Yapım Süreci ve Festival Stratejileri’ söyleşi gerçekleştirilecek.

Sinema Eleştirmeni Vahit Tansoy’un moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa ve Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışmaları Koordinatörü Bora Davutluoğlu konuşmacı olarak katılacak.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

Festivalin son günü saat 18.30’da düzenlenecek ödül töreni ile kapanış yapacak. SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende ödüller sahiplerinin olacak.

Film gösterimlerinden söyleşilere, sergilerden atölyelere kadar 3 gün boyunca Sakarya’da gündem sinema olacak. 10. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivaline dair tüm ayrıntılara ise sakaryafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.