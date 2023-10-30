Başkan Ayar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ne mutlu bizlere ki Cumhuriyet’imizin 100’üncü Şeref yılını kutluyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Silah arkadaşlarını ve Atatürk Cumhuriyetini “yücelten ve yaşatanları” saygıyla, minnetle anıyoruz. Ön sözü Çanakkale, son sözü Kurtuluş savaşı olan ve Cumhuriyetle taçlandırılan dönem Türk Mucizesi olarak Bilim adamlarınca kabul edilmektedir. Bağımsızlık Savaşını zafere ulaştıran Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalist devrimciler, kurdukları devletin hamuruna, o hamurun çürümesini önleyen Milli Mücadele’den taşıdıkları bir maya katmışlardır. O mayanın adı NAMUS’tur. Namus mayası yanında LİYAKAT, EĞİTİM, DÜRÜSTLÜK, AKIL ve BİLİM YOLU ve çalışkanlıkta bu kadronun devlet yönetiminde ki vazgeçilmezleridir. Eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya tüm alanlarda anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı kuruluş felsefesi ve uygulamada 6 Ok’la ifade edilen Cumhuriyetçi, Halkçı, Milliyetçi, Devletçi, Devrimci ve Laik politikalarla ; 11 yıllık kesintisiz savaşların yıkımı önlenmiş, 1929 Ekonomik Buhranı aşılmış, Osmanlıdan kalan borçlar ödenmiş, tarih boyunca cahil ve yoksul bırakılmış halk eğitilmiş, Kul değil Yurttaş, Ümmet değil Millet olmuş, Karma Üretim politikası ile kendini doyuran 7 ülkeden biri olarak uçak üretip ihraç edebilen sanayi ülkesi olmayı başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Aydınlanma devrimleri ile çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda dev adımlar atılmış kendi konuştuğumuz dilin alfabesiyle, tarihiyle, kültürüyle buluşturulmuş, kadının özgür birey olması sağlanmış, evrensel hukuk ilkeleri anaysa ve yasalara yansıtılmış ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en saygın devletlerinden biri olmuştur.”

“Olağanüstü başarılara imza atan Atatürk Cumhuriyeti, dünyada eşi benzeri olmayan bize özgü en büyük devrimdir. Cumhuriyetimizin ruhu, “Kayıtsız şartsız ulusal egemenliktir”, Laikliktir, ulusal bilinçtir. Cumhuriyet hukuktur. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet fazilettir . Cumhuriyet vicdandır. Cumhuriyet kadındır, eşitliktir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet tam bağımsızlıktır. Ne yazık ki Atatürk’ün ölümünden sonra özellikle son 70 yılda izlenen teslimiyetçi politikalarla tüketim toplumu yaratılarak, dışa bağımlılık sarmalında işsizlik ve yoksulluk çıkmazında soluksuz bırakılmıştır. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi son 20 yılda Atatürk Cumhuriyeti ile hesaplaşarak, ülkemiz adeta Tarikatlar ve Cemaatlar cenneti haline getirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek, bizlere sorumluluk vermiştir. Yaşadığımız her günün akşamı “Bugün ben Cumhuriyet için ne yaptım” diye kendimize sormalıyız. Korkmadan, yılmadan Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Seslerimizi birleştirerek kocaman bir koro yaparak, “Yaşasın Cumhuriyet” demeliyiz. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti için mücadele etmeliyiz. 100. Yılında Atatürk Cumhuriyeti yolunda 100. Yıl kutlu olsun.”