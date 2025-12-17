Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Bu kapsamda gözler; düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine, hangi şartları kapsayacağına ve sürecin hangi aşamada olduğuna çevrildi. Peki ev hanımlarına emeklilik şartları nasıl olacak, düzenleme ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, TBMM’ye sunulması planlanan kapsamlı reform paketinin en dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan’ın müjdelediği bu çalışma, aile yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar çerçevesinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin şartları, ödeme sistemi ve uygulamaya geçiş tarihi ise kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.