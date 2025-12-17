Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Bu kapsamda gözler; düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine, hangi şartları kapsayacağına ve sürecin hangi aşamada olduğuna çevrildi. Peki ev hanımlarına emeklilik şartları nasıl olacak, düzenleme ne zaman çıkacak?
Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesi, TBMM’ye sunulması planlanan kapsamlı reform paketinin en dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan’ın müjdelediği bu çalışma, aile yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar çerçevesinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin şartları, ödeme sistemi ve uygulamaya geçiş tarihi ise kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ KONUŞULUYOR
Nüfus artış hızının düşüş göstermesi üzerine aile yapısını desteklemeye yönelik adımlar çerçevesinde, ev hanımlarına emeklilik imkânı sağlayacak düzenleme gündeme geldi. Başkan Erdoğan’ın müjdelediği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın hazırlıkların sürdüğünü duyurduğu proje, kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
Bakan Işıkhan konuyla ilgili mayıs ayında TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı:
"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi.Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?
Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürerken, şartların kapsamlı bir değerlendirme sonucunda netleştirilmesi bekleniyor. Çalışmanın son aşamasına gelinirken; aile durumu, çocuk sayısı, bakım yükümlülükleri ve hizmet süresi gibi kriterlerin dikkate alınacağı ifade ediliyor.
Yapılacak incelemelerin ardından, ev hanımlarına emeklilik sistemine dair başvuru koşulları ve uygulama detaylarının kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin sürece dair takvim merak edilirken, Bakan Işıkhan çalışmanın 2028 yılı öncesinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtmişti. Konuya ilişkin yeni adımlar ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.