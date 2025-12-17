İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Geçtiğimiz günlerde “uyuşturucu kullandırma” ve “cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama” suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un ardından, dosyada adı geçen diğer kişilerin Adli Tıp Kurumu raporları da netlik kazandı.

ADLİ TIP RAPORLARI KAN DONDURDU

Soruşturma kapsamında aralarında tanınmış ekran yüzlerinin de bulunduğu 10 kişinin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapordaki çarpıcı detaylar şöyle:

* Ufuk Tetik: Hem kanında hem de saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

* Mehmet Akif Ersoy, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay: Kan örnekleri negatif çıkarken, saç örneklerinde kokain tespit edildi. Buse Öztay'ın örneğinde ayrıca MDMA maddesine rastlandı.

* Ela Rümeysa Cebeci: Kan örneği temiz çıkmasına rağmen, saç örneğinde esrar, sentetik uyuşturucu ve kokain metabolitleri bulundu.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılıkta sorgusu tamamlanan Cebeci, "uyuşturucu madde temin etmek" suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

TUTUKLANDI

Cebeci çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki görevinden uzaklaştırılıp ardından tamamen el çektirilmesiyle başlayan süreçte, emniyet birimlerinin uyuşturucu trafiğine dair yeni isimler üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen isimlerin mahkemedeki sorguları devam ediyor.