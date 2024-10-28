Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki Meryem Dağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün gökyüzünde adeta kırmızı-beyaz bir şölen yaşadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 101 yamaç paraşütçüsü, Cumhuriyet’in 101. yılını kutlamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına saygılarını sunmak için kanat açtı. “Ataya Saygı Uçuşu” adı verilen bu anlamlı etkinlikte gökyüzü, dalgalanan Türk bayrakları ve renkli paraşütlerle donatıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de bu coşkulu buluşmada sporcuları yalnız bırakmadı. Etkinlikte konuşan Vali Aygöl, “Cumhuriyet Bayramı’mızın 101. yılında, bu özel anı hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kahraman silah arkadaşlarına, vatanımız için tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz minneti ve bayrağımıza olan sevgimizi tüm dünyaya gösterelim! Evlerimizi, iş yerlerimizi, sokaklarımızı bayraklarımızla donatalım.Sözlerime son verirken Hiçbir hain terör girişimi birlik ve beraberliğimize, çalışma azmimize, büyüme hedeflerimize engel olamaz” diyerek duygularını dile getirdi. Sporculara tek tek teşekkür eden Vali Aygöl, onların bu anlamlı uçuşla Cumhuriyet’in değerlerini gökyüzüne taşıdıklarını vurguladı.

Gökyüzünde süzülen her paraşüt, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve Atatürk’e duyulan saygıyı yansıtıyordu. Bu eşsiz gösteri, izleyenlere duygulu ve unutulmaz anlar yaşattı.