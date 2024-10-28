Yangın söndürüldü, soruşturma başlatıldı.

Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden arıza yaparak alev aldı. Sürücü, çıkan duman ve alevleri fark eder etmez aracı sağ şeride çekerek durdu.

Ancak, yangın kısa sürede aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış sebebini belirlemek için tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA