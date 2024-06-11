İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen “10’uncu Medya Ödülleri Töreni” ile ödüller sahiplerini buldu. Törende, öğrencilerin oylamalarıyla medya, sanat ve spor dünyasının duayen isimleri 70 farklı kategoride ödüllendirildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Medya Ödülleri Töreni’nin 10’uncusu gerçekleştirildi. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine sanat, futbol ve medya camiasından katılım sağlandı. Öğrencilerle bir araya gelen sektör duayenleri, deneyimlerini öğrencilerle birebir paylaşma fırsatı buldu.

Türk Sporuna Değer Katanlar Ödülü’nü Ali Limoncu alırken; Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü Bülent Emin Yarar’ın oldu. Sporda Yaşam Boyu Onur Ödülü Şansal Büyüka’ya verildi. Büyüka, öğrenciler tarafından verilen oylarla ödül almanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Ayrıca; Yılın Tv Kanalı- TV8, Yılın Teknik Direktörü- Çağdaş Atan olurken; Müzikte Onur Ödülü ise Yavuz Bingöl’ün oldu. En İyi Haber Ajansı ise İhlas Haber Ajansı seçildi.

Toplamda 70 kategoride ödül takdim edildi

Toplamda 70 kategoride ödüllerin takdim edilmesi ise Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve üniversite öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Yavuz Bingöl: “Gençlerle hayat tecrübemi, deneyimlerimi paylaşma fırsatı buldum”

Ödül için öğrencilere teşekkürlerini sunan Yavuz Bingöl, “Gençlerden ödül almak bizim için çok önemli. Özellikle, sonuçlar anketlerden çıkınca daha da önemli oluyor. Bunlar bizim için sembolik ancak işimizi motive eden şeyler. Bugün burada gençlerle olmaktan çok mutluyum. Bu vesileyle onlarla tecrübelerimi, hayat deneyimlerimi paylaştım. Hepimiz aslında öğrenciyiz. Öğrenciliğimiz hiç bitmiyor. O yüzden gençlerle bir araya gelmeye özen gösteriyorum” şeklinde konuştu.

Yavuz Bingöl: “Çok iş yaptım ama hep müziğe geri döndüm”

Başarılı olmak isteyen gençlere seslenen Yavuz Bingöl, “Azmetmek ve çalışmak gerekir. Yaptığın işe karar verdiğin andan itibaren onun üzerine gitmek lazım. Yani terk etmemek ve çalışmaya devam etmek gerekli. Ben çok iş yaptım ama hep müziğe geri döndüm. Düşlerimin peşinden gitmeyi önemsiyorum” dedi.

“Gençlerimizin ‘ilerde ben de böyle olacağım’ diye düşünmesini sağlıyoruz”

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Medya Ödülleri Törenlerimiz artık üniversitemizde klasikleşti. Bundan sonra da düzenleyeceğiz. Burada maksadımız; duayenlerimizi okulumuzda ağırlamak; öğrenci ve hocalarımızla buluşturmaktır. Duayenler vasıtasıyla öğrencilerimizin hayallerini, ideallerini ve hedeflerini büyük tutmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerin de ideallerinin peşinden gitmesi; hayallerini büyük tutarak ilerlemesi bizler için çok değerli” şeklinde konuştu.

“Sanatçılarımızın değerini bildiğimizi göstermiş olmak bizim için çok kıymetli”

Artık bu törenin klasikleştiğini belirten Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ise şunları söyledi:

“Medya Ödülleri Töreniyle çok değerli isimleri ağırlamış olduk, eminim ki burada bulunan öğrencilerimiz de bir gün bu ödüllere sahip olacak. Gelen medya yıldızları ve sanat dünyasının önemli insanlarını biz değil, öğrencilerimiz seçiyor. Medya, spor ve sanat yıldızlarını öğrencilerimizle buluşturmak, verilen ödüllerle sanatçılarımızın değerini bildiğimizi göstermiş olmak bizim için çok kıymetli.”