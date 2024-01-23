Bu konuya bir son nokta koyacak olur isek, Bilecik’in resmi kayıtlara göre Marmara bölgesinde yer aldığını belirtebiliriz. Bunun yanı sıra, coğrafi konum olarak bakıldığında, güzel bir konuma sahip olan Bilecik, yüzölçümü bakımından da, 4,307 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir.

Ülkemizin en küçük illeri arasında yer alan Bilecik, bu küçükleme kavramında nüfus sayısı dolayısı ile yer almaktadır.

Tarihçe bakımından Osman Gazi dönemlerine kadar sarkan tarihçesi, tarih severlerin gözünden kaçmamaktadır ve Bilecik, birçok tarihi eserin bulunduğu noktalar arasında yer almaktadır.

Bilecik Merkez Plaka Harf Grupları:11 AC 001 – 11 AZ 99911 DA 001 – 11 DA 99911 EA 001 – 11 EZ 999

Bozüyük Plaka Grupları:11 DC 001 – 11 DZ 999

Osmaneli Plaka Grupları:11 SA 001 – 11 SZ 999

Gölpazarı Plaka Grupları:11 RA 001 – 11 RA 999

Söğüt Plaka Grupları:11 TA 001 – 11 TZ 999