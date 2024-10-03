Geniş kapsamlı bilimsel etkinliklere devam eden Trakya Üniversitesi, bu kez 11. Ulusal ve 4.Uluslararası Hidatidoloji Kongresine ev sahipliği yapıyor.EDİRNE (İGFA) - Kongre merkezinde başlayan bu bilimsel etkinliğin açılış törenine Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, birçok akademisyen ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Hüseyin Güdücüoğlu, bu kongrenin insan ve hayvan sağlığına çözüm üretici katkılar sağlayacağını söyledi. Güdücüoğlu, ayrıca bu kongrenin genç araştırmacılara eğitici ve yol gösterici olacağına inandığını ifade etti.

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Nazmiye Altıntaş ise Türkiye Hidatodoloji Derneğinin tarihçesinden bahsederek, Echinococcus’un tıbbi parazitolojinin birçok dallarıyla ilişkili olduğunu ve multidisipliner bir alan olduğuna değindi. Altıntaş, kongrenin en önemli hedefleri arasında farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni projeler oluşmasını sağlamak ve genç araştırmacıları bu alanda çalışan hocalarla bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise bilimin mikrokozmostan makrokozmosa, canlının en küçük yapı taşından evrene kadar her şeyi kapsayan keşif bir yolculuğu olduğunu ifade ederek insanlık tarihi boyunca merak duygusunun, öğrenme ve keşfetme isteğinin insanların medeniyetler inşa etmesini sağladığını belirtti. Trakya Üniversitesinin bilimsel kongrelere önem verdiğini vurgulayan Hatipler, “Trakya Üniversitesi olarak bu evrensel bilgi yolculuğunda kendimize düşen görevi yerine getirmenin bilincindeyiz. Üniversitemiz, farklı disiplinlerdeki bilim insanlarını bir araya getirerek hem temel bilimlere hem de uygulamalı bilimlere önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.” diyerek verimli bir kongre olmasını temenni etti.

3 gün sürecek olan kongrenin açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi.