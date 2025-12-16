KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Süleyman Şah İlkokulu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında oluşturduğu modern öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedefliyor.

Okul yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yeni müfredat modeli çerçevesinde "kapsayıcı, bütüncül ve öğrenci merkezli" eğitim anlayışını hayata geçirdi. Bu kapsamda öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyen uygulamalar yürütülüyor.

Eğitim sürecinin öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini destekleyecek şekilde planlandığı okulda, gelişim takibi sınav odaklı değil, süreç odaklı gözlem ve değerlendirmelerle yapılıyor.

"Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, ahlaki ve manevi gelişimlerini merkeze alıyoruz"

Süleyman Şah İlkokulu Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yalnızca bilgi aktarmayı değil, düşünen, üreten, paylaşan ve değerleriyle bütünleşen bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Okulumuzda öğrencilerimizin sosyal, duygusal, ahlaki ve manevi gelişimlerini de merkeze alıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek güçlü ve bilinçli nesillerin temelini atıyor, her bir öğrencimizin bu yüzyılın fikri ve manevi mimarları olacağına inanıyoruz" dedi.

Okulda öğrencilerin kullanımına sunulan fen laboratuvarı, resim ve müzik atölyeleri, jimnastik, bilgisayar, akıl ve zeka oyunları sınıfları ile duyu bütünleme odası ve yaşam becerileri atölyesi gibi alanlar, eğitimin fiziki altyapısını güçlendiriyor. Ayrıca okul bünyesinde anasınıfı bahçe eğitim atölyesi ve tabiat laboratuvarı kurulması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.