Sporu, eğlenceyi ve yardımseverliği buluşturan 11. Eker I Run, 6 Ekim Pazar günü 5 bine yakın koşucunun katılımıyla düzenlenecek. Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da Maraton ve Bayrak Yarışı Startı ile başlayacak etkinlik, Bursa Eker Meydan’da; Minik Adımlar, Paten Yarışları, Özel Sporcular Yarışı, 15K ve 5K yarışları ile devam edecek. Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşecek Yardımseverlik Koşuları ile sivil toplum kuruluşlarının projeleri için bağış toplanacak.BURSA (İGFA) - 11. Eker I Run, rekor bir katılımla başlıyor. Türkiye’den ve dünyadan 5 bine yakın koşucunun katılacağı etkinlik, "Yola Çık!" mottosuyla 6 Ekim 2024’te Bursa Eker Meydan’da düzenlenecek. Katılımcılardan yoğun ilgi gören 11. Eker I Run'da tüm parkurlarda kontenjanlar doldu ve kayıtlar kapandı. 11. Eker I Run’da, 42K Maraton ve 42K 2'li Bayrak Yarışı startı Uludağ zirveden verilecek; 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Yarışı'nın start ve finiş bölgesi ise Eker Meydan olacak.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞULACAK

Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşecek Yardımseverlik Koşuları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için bağış toplanacak. 2023'te 10. Eker I Run kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda, 2.7 milyon TL’nin üzerinde bağış toplanarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Bu yıl 4 milyon 500 milyon TL’yi geçen bağış toplanması hedefleniyor.

11. Eker I Run'da iyilik peşinde koşacak 18 STK şöyle sıralanıyor:

Açık Alan Derneği, AKUT, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Parıltı Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), UNICEF.

PARTNERLER VE DESTEKÇİLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Resmi Partner olarak 11. Eker I Run'a katkı sağlıyor. Adım Adım oluşumu, organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partnerliğini üstleniyor.

Partner şirketler ise etkinliğe değerli katkılar sağlıyor. 11. Eker I Run; Doca Textiletech, Uludağ Elektrik, Eker Meydan, Uludağ İçecek, Bursa Teleferik, OWLBOXX Flowers, Romatem, Medicana, Mais Bursa, Actifoam, Doruk, Züber, Aloft Bursa Hotel, Kayra Yemek, Oses Çiğ Köfte, Özhan Market, Yonca Cimnastik, Mac, Mcr Racesetter, Plus Timing, Hisar Reklam ve Kentvizyon’un desteğiyle düzenleniyor.