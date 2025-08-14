Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

2C9Ee4B7 5Cc1 4Bd2 A669 608D28E52641İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Ahmet K.(69) yönetimindeki 42 U 3114 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü yönetimindeki 16 AG 883 plakalı otomobile, ardından sürücü yönetimindeki 54 AHS 636 plakalı otomobile ve sürücüsü yönetimindeki 16 KPE 28 plakalı tıra çarparak durabildi. Kaza sonucu 42 U 3114 plakalı otomobilin sürücü Ahmet K. ve yanındaki eşi Safiye K.(62) yaralandı.

Ed273Dd0 8C87 478A 84Ed A4343Abf2589Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk