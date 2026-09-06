Nilüfer Belediyesi'nin gelenekselleşen 12. Akçalar Fadıllı İncir Festivali, 13 Eylül Pazar günü Akçalar Göl Kıyısı'nda düzenlenecek. Yarışmalar, atölyeler ve Karaf konseriyle renklenecek festival, katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Nilüfer Belediyesi, kentin tarımsal değerlerini ve yerel üreticileri destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin önemli tarımsal değerlerinden coğrafi işaretli Bursa siyah incirinin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlayan 12. Akçalar Fadıllı İncir Festivali, 13 Eylül Pazar günü Akçalar Göl Kıyısı'nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında Nilüfer Halk Dansları topluluğu sahne alırken, festival alanında gün boyunca atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca geleneksel yarışmalar da düzenlenecek. Üreticiler 'En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması'nda ürünlerini sergilerken, marifetli eller de 'İncirli Lezzetler Yemek Yarışması'nda jürinin beğenisini kazanmak için yarışacak. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın da sahne alacağı festivalde, yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verilecek. Festival, Karaf grubunun konseriyle tamamlanacak.

Başkan Şadi Özdemir'den davet

Tüm Bursalıları festivale davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Toprağımızın bereketini, üreticimizin alın terini ve Bursa'mızın incirinin lezzetini hep birlikte paylaşacağız. Hem yerel tarıma destek vermek hem de göl kenarında keyifli bir pazar günü geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz' dedi.

Ulaşım için ücretsiz ring seferleri

Nilüfer Belediyesi, alana ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla festival günü ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Servis araçları, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'den itibaren BursaRay Bursa Uludağ Üniversitesi İstasyonu ile Nilüfer Belediyesi Akçalar Hizmet Binası önünden Akçalar Göl Kıyısı'na kadar karşılıklı seferler yapacak.