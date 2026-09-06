2026-2027 eğitim öğretim yılında İnegöl’de eğitim öğretime başlayacak öğrenci sayıları, anaokulu, ilk okul, orta okul, lise, açık orta okul ve açık lisede okuyacak olan öğrenci sayıları belli oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bu yıl anaokullarında okuyacak öğrenci sayısı 5 bin 500 kişi olacak. Bu yıl ilk kez 1. sınıfta okuyacak olan öğrenci sayısının ise 5 bin 325 olacağı açıklandı.

İlkokullarda koyacak öğrenci sayısının toplamı 24 bin 415, orta okullarda okuyacak olan öğrenci sayısı 20 bin 881, liselerde okuyacak öğrenci sayısı ise 16 bin 286 kişi olacak.



Açık Ortaokul ve Açık Liselerde eğitimini sürdürecek öğrenci sayısı ise 3 bin 34 olarak kayda geçti.

Bu kapsamda, mevcut kayıtlar dikkate alındığında 2026-2027 eğitim öğretim yılına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, Açık Ortaokul ve Açık Lise kademelerinde toplam 68 bin 149 öğrenci ile başlanması öngörülüyor.

Kayıtların devam etmesi nedeniyle ilçede ki toplam öğrenci sayısının yaklaşık 70 bin 116’ya çıkması öngörülüyor.

3 İLİN NÜFUSUNA YAKLAŞTI

Bu sayıların içine İnegöl’de Uludağ Üniversitesi bünyesinde okuyan öğrencileri ve İnegöllü olup farklı şehirlerde okuyan öğrenciler dahil edilmedi.

70 bin 116 öğrenci sayısına ulaşan İnegöl, bu alanda 3 ilin toplam nüfusuna da bir adım daha yaklaştı.

O iller 82 bin 836 toplam nüfusu olan Bayburt, 85 bin 83 toplam nüfusu olan Tunceli ve 90 bin 392 toplam nüfusuna sahip olan Ardahan illeri oldu.