Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hayata geçirdiği renkli grafiti çalışmalarıyla şehrin estetik görünümüne yeni bir soluk kazandırıyor. Kentin yoğun olarak kullanılan noktalarından prestijli caddelere, ulaşım ağlarından sosyal yaşam alanlarına kadar farklı bölgelerde uygulanan grafitiler, Kocaeli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini duvarlara taşıyor. Şehrin simgeleri, doğal güzellikleri ve kente özgü değerleri modern grafik tasarımlarla buluşturan çalışmalar, gri ve boş duvarları sanat eserlerine dönüştürüyor. Renkli kompozisyonlarla kentin karakterini yansıtan grafitiler, hem vatandaşların hem de kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanları sanatla buluşturan bu çalışmalarla kentin estetik değerini artırırken, aynı zamanda sokak sanatının özgün ve dinamik dünyasını şehir yaşamının bir parçası haline getiriyor.

Kaynak: İHA