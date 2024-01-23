Coğrafi açıdan bakıldığında ulaşım biraz zor gibi gözükse de, hayvancılığın yaygın yapıldığı illerimiz arasında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, doğal cam yataklarını da, bünyesinde bulunduran Bitlis, Doğu Anadolu bölgemizde yer almaktadır. Bitlis, il sınırları dahilinde Süphan ve Nemrut gibi ünlenmiş adları da, barındırmaktadır.

Teknoloji ve sanayi bakımından gelişmiş bir ilimiz olmasa dahi, rahat ve nezih bir hayat severler için, rahat bir yaşam kalitesine sahiptir.

Bitlis Merkez Plaka Harf Grupları:13 AC 001 – 13 AR 99913 J 0001 – 13 J 099913 K 0001 – 13 K 099913 M 0001 – 13 M 099913 T 0001 – 13 T 0999

Adilcevaz Plaka Grupları:13 CA 001 – 13 CZ 99913 J 2001 – 13 J 300013 K 2001 – 13 K 300013 J 2001 – 13 J 300013 M 2001 – 13 M 300013 T 2501 – 13 T 2999

Güroymak Plaka Grupları:13 DA 001 – 13 DZ 99913 J 5001 – 13 J 600013 K 5001 – 13 K 600013 M 5001 – 13 M 600013 T 3001 – 13 T 349913 S 2501 – 13 S 3000

Ahlat Plaka Grupları:13 EA 001 – 13 EZ 99913 J 3001 – 13 J 400013 K 3001 – 13 K 400013 M 3001 – 13 M 400013 T 2001 – 13 T 2500

Tatvan Plaka Grupları:13 AU 001 – 13 AZ 99913 J 1000 – 13 J 200013 K 1000 – 13 K 200013 KA 001 – 13 KZ 99913 M 1000 – 13 M 200013 T 1000 – 13 T 2000