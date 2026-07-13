Bursa'da pazartesi günü sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde güneşli hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Rüzgarın saatte 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde güneşli hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ