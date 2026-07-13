Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 79 TL’den alınırken 6 bin 174 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 557 TL, satış fiyatı ise 5 bin 772 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 331 TL’den alınırken 4 bin 505 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 966 TL, satış fiyatı 10 bin 86 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 927 TL’den alınırken 10 bin 48 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 19 bin 928 TL, satış fiyatı 20 bin 176 TL olarak belirlenirken tam altın 39 bin 728 TL’den alınıp 40 bin 161 TL’den satılıyor.