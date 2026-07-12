

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Baykut sokak üzerinde seyir halinde olan Emre G.(17) yönetimindeki motosiklet ile karşı istikametinden seyir halinde olan Enes K.(23) yönetimindeki 11 EE 371 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, arkasında oturan Uğur C. (17) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.