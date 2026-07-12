Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İznik ilçesi Hacıosman Mahallesi ile Eriklitepe Bağlantı Yolu'nda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yaklaşık 6 bin 700 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergâhta dolgu ve sıcak asfalt imalatı gerçekleştiriliyor. Yürütülen faaliyetler kapsamında 17 bin ton dolgu imalatı tamamlanırken, 10 bin ton sıcak asfalt serimi aralıksız devam ediyor. Bölge açısından önemli bir grup yolu niteliği taşıyan güzergâhın tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 17 ilçede süren yol yenileme çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede 'Bursa genelinde kesintisiz ulaşım için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. İznik bağlantı yolundaki çalışmalar tamamlandığında bölgede ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak. Bölge açısından kritik öneme haiz yol yeni haliyle hemşerilerimize güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sunacak' şeklinde konuştu.

Hacıosman Mahallesi Muhtarı Metin Arslan bağlantı yolunun bölge için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek yapılan yatırım için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve çalışan ekiplere teşekkür etti.